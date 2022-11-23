Germencik'te şehit öğretmenlerin fotoğraflarından oluşan sergi açıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında şehit öğretmenlerin fotoğraflarından oluşan sergi, törenle açıldı.

Germencik Sabancı Öğretmenevi'ndeki serginin açılışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce program düzenlendi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçelik, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Akgün, Öğretmenevi Müdürü Erol Çalışkan ile öğretmenler katıldı. Törende, şehit öğretmenler için dua edildi.



Konuşmaların ardından Gaziantep'te YPG/PKK'lı teröristlerce Karkamış ilçesine düzenlenen saldırıda şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan'ın da aralarında olduğu 145 şehit öğretmenin fotoğrafının yer aldığı sergi açıldı.











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