Aydın'da jandarma, terör örgütleriyle bağlantılı 46 sosyal medya hesabını engelletti

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AYDIN (AA) - Aydın'da jandarma, terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 46 sosyal medya hesabına erişimin engellemesini sağladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör propagandası yapan hesaplarla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan tespit çalışmaları sonrasında 1-21 Kasım 2022 tarihleri arasında FETÖ, DAEŞ, PKK/YPG ve DHKP-C silahlı terör örgülerinin propagandasını içeren yurt dışından yayın yapan 46 sosyal medya hesabına erişim engellendi.





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