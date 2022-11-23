Aydın'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çine ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Soğancılar Mezarlığı mevkisinde bir aracı durdu.

Ekipler, araçtaki M.A. ile S.A'nın üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ile içme aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.





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