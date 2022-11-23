Aydın'da maden ocağından kuvars çaldığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde bir maden ocağından 49 kilogram kuvars taşı çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutaflar Mahallesi'nde bir maden ocağından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Hırsızlığı G.A. ile A.E.T'nin yaptığı tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.



Çalınan 49 kilogram kuvars taşı da ele geçirildi. Taşlar, maden ocağı yetkililerine teslim edildi.







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