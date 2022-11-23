Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobille beton mikserinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ali Pilar (22) yönetimindeki 09 JT 865 plakalı beton mikseri, Aydın-İzmir kara yolu Naipli Mahallesi'nde, İbrahim Yılmaz'ın (48) kullandığı 41 AA Z 050 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve eşi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.