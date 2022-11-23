Aydın'da son 4 günde 3 deniz kaplumbağası ölü bulundu

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son 4 günde bir yeşil deniz kaplumbağası ile iki caretta caretta ölüsü bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Kuşadası Körfezi'nin farklı noktalarında bulunan ölü deniz kaplumbağaları, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) gönderildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü için de ölü kaplumbağalardan örnek alındı.

Dernek üyelerince ​​​​​​Kuşadası Limanı bölgesinde canlı bulunan tatlı su kaplumbağası türü olan Balkan kaplumbağası da doğal yaşam alanına bırakıldı. Balkan kaplumbağasının, bölgeye, yağmur sularıyla gelmiş olabileceği belirtildi.

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