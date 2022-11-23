Aydın'da sağanak toprak kaymasına neden oldu

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde sağanakta meydana gelen toprak kayması nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak nedeniyle Başçayır Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi. Topraklar, Başçayır-Köşk kara yolunu kapattı.

Toprak kayması sırasında 06 CJP 886 plakalı otomobiliyle bölgeden geçen Tuğba Polat, çamurda aracıyla mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Öte yandan, kaya parçaları ve çamur temizlendikten sonra kara yolu yeniden trafiğe açıldı.





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