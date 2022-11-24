Bendegül öğretmen, hayalini kurduğu "Matematik Evi"nde çalışıyor

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Aydın'da ortaokul öğretmeni Bendegül Uyaroğlu, kuruluşunda görev aldığı Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi'nde öğrencilerle hem spor yapıyor hem matematiği öğretiyor.

Kuşadası ilçesindeki Soğucak Ortaokulu'nda öğrencilerine parkur ve zeka oyunları eşliğinde matematik dersleri vermesi dolayısıyla haberlere konu olan ayrıca futbol hakemliği de yapan Bendegül Uyaroğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Yenipazar ilçesindeki Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi Projesi'nde görevlendirildi. Uyaroğlu, merkezin inşası sürecine katıldı.



Yaklaşık 3 ay süren çalışmayla hazır hale getirilen Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi, 7 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı açılış töreninde 2 bin köy yaşam merkeziyle hizmete girdi.

Merkezde çocukların matematikle spor yarışmaları yaptığı parkur, 8. ve 9. yüzyıllarda yaşamış matematik, gök bilimi ve coğrafya üzerine çalışmış Harizmi'nin adının taşıyan, sebze ve meyvelerin yetiştirildiği bahçe de bulunuyor.

Bendegül Uyaroğlu, sınıf öğretmeni Begüm Balkan ile çevredeki okullardan merkeze gelen çocuklara, oyunlarla matematik öğretiyor.

- "Bahçede matematik öğretmek her zaman hayalimdi"

Bendegül Uyaroğlu, okulları dönüşümlü olarak merkezde ağırladıklarını belirtti.

Çocuklara oyunlarla matematik anlattıklarını ifade eden Uyaroğlu, şöyle konuştu:

"Matematiğe karşı ülkemizde bir ön yargı var. Bakanlığımızın 'matematik seferberliği' adı altında çalışması var. Bu da bize umut oldu. Böyle büyük bahçeli yerde matematik öğretmek her zaman hayalimdi. Projeden bahsettiler. Ben de bu projenin en altından en üstüne yer almak istedim. İki ay boyunca gönüllü olarak burada çalıştım."

Öğrencilere matematiği sevdirdiklerini aktaran Uyaroğlu, şöyle konuştu:

"Öğrenciler buraya geldiğinde matematiğe karşı inanılmaz ön yargılı oluyorlar. 'Yine matematik, yine mi soru çözeceğiz' gibi şeyler söylüyorlar ama burada öğrenci, eğlendiği ve oyun oynadığı için matematikten uzaklaşmıyor. Buraya ön yargıyla gelen öğrenci buradan çıkmak istemiyor. 'Gitmeyelim, burada kalalım daha çok soru sorun' diyorlar. Bizim de amacımız buydu. Matematiğin zor olduğu algısını yıkmak istiyorduk. Bence bunu başardık."

Bahçeye hayvanlar için de yuva yaptıklarını aktaran Uyaroğlu, öğrencilere doğanın içindeki matematiği öğretmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Karacaören Ortaokulu öğrencilerinden Nurettin Coşkun, ikinci kez geldiğini belirterek, "Burada her şeyin matematikle olması çok güzel. Hem matematik öğreniyoruz hem spor yapıyoruz." diye konuştu.

Aynı okuldan Gözde Yalçınkaya da spor yarışmaları yaparken bir yandan da matematik sorusu çözmenin çok heyecanlı olduğunu ifade etti.



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