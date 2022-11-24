Kuşadası'nda 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grubun olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, bottaki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen yabancı uyruklular, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.





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