Aydın'da jandarma ekiplerinden öğretmenlere ziyaret

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AYDIN (AA) - Aydın'da jandarma ekipleri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okul ziyaretlerinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ilçesindeki Kardeşköy Ortaokulu, Baltaköy Hacı İbrahim Akdemir İlkokulu ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesine ziyaret gerçekleştirdi.

Öğretmenlerin gününü kutlayan ekipler, günün anısına onlara çiçek verdi.

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