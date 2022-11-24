Aydın'ın ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke, Germencik, İncirliova ve Yenipazar ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı.

Germencik Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenin ardından belediyenin konferans salonunda, öğretmenlerden oluşan koro çeşitli şarkılar söyledi. Günün önemine ilişkin şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Programa, Belediye Başkanı Fuat Öndeş de katıldı.

- Yenipazar

Yenipazar Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Programa Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Vekili Şule Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar'ı ve okul müdürlerini makamında ağırladı.

İlçedeki program, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programıyla sona erdi.

- Söke

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşma yapan Yapıcı, "Unutmayalım ki öğrenci ne şekilde sınıfta olursa olsun sevgi dolu yüreğimiz ile onlara geleceğin büyükleri olarak görmek ve o şekilde davranmak, merhamet, sabır ve şefkatle gönüllerine girmek, eğitim ve öğretimdeki başarımızı daha fazla arttıracaktır" ifadelerini kullandı.

Programa Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Salih Devrim, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni de katıldı.

İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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