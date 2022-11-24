Aydın'da kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Meleha Özsan idaresindeki 09 ZC 154 plakalı motosiklet, Nazilli-Denizli karayolu Durasıllı Kavşağı'nda, F. E'nin kullandığı 09 R 7107 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü kamyonun altında sıkıştı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Özsan, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özsan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü F.E. gözaltına alındı.

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