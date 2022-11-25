Türkiye, üretiminde lider olduğu kuru incirden sezonun ilk ayında 56 milyon dolar ihracat geliri elde etti

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Türkiye, üretiminde lider olduğu kuru inciri ABD'den Yeni Zelanda'ya kadar dünyanın dört bir tarafına ihraç ediyor.

Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyinin 2020-2021 verilerine göre, dünyada 148 bin ton olan kuru incir üretiminin 85 bin 500 tonu Türkiye'de gerçekleştirildi.

Türkiye'den geçen sezon 97 ülkeye 70 bin 647 ton gönderilen kuru incirden 258 milyon dolarlık girdi sağlandı. Kuru incirin en önemli ihracat pazarı ise İngiltere, Almanya ve Fransa oldu.

Kuru incirde 7 Ekim'de başlayan 2022-2023 ihracat sezonunun ilk ayında ise 56 milyon 420 bin dolar gelir elde edildi.

- En büyük pay Aydın'ın

Türkiye'deki kuru incir üretiminin önemli kısmı Aydın'da yapılıyor. Kentte 370 bin dekar alandaki 6,5 milyon ağaçtan yaklaşık 70 bin tonluk kuru incir üretimi gerçekleştiriliyor. Ağustos-eylül ayları arasında üretimi yapılan Aydın inciri, AB tescilli olarak ihraç ediliyor.

İncir, bölgede yaklaşık 15 bin kişinin ana geçim kaynağını oluşturuyor.

Aydın incirini kaliteli kılan en önemli faktör ise rüzgar. Hasat döneminde gündüz meltem, akşam saatlerinde esen poyraz, incirin istenilen olgunluğa ulaşmasını sağlıyor.

Daha sonra dalında kuruyan incir kendiliğinden yere düşüyor. Yerden toplanan incirler, güneşin altında sergide 3-4 gün bekledikten sonra işleme merkezlerine götürülüp satışa hazır hale getiriliyor.

- "Ürettiğimiz ürünün yüzde 85'ini ihraç ediyoruz"

Germencik Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, AA muhabirine, Türkiye'nin kuru incirde dünyada söz sahibi olduğunu söyledi.

İncirin Aydın dışında bir kısmının da İzmir'de üretildiğini belirten Bircan, "Ürettiğimiz ürünün de yüzde 85'ini ihraç ediyoruz. Buradan da ülkemize kazandırdığımız döviz miktarı önemli. Kendi öz değerlerimizi sattığımız için mutlu oluyoruz." dedi.

"Kuru incir" dendiğinde akla ilk Aydın'ın geldiğini vurgulayan Bircan, şunları kaydetti:

"İklim faktörleri çok önemli. Yağışların yanında özellikle hasat döneminde gündüzleri deniz tarafından rüzgar esiyor, akşamları da poyraz esiyor. Bu, incirin kalitesini çok müthiş şekilde artıyor. Kaliforniya ile Aydın'ın iklimi aynı. 1970'li yıllarda oraya buradan fidan götürülüyor. İncir bahçelerinde test ediyorlar ama buradaki kalite yok. Neden yok? Bütün verilere bakıyorlar ama tek unuttukları şey Kaliforniya'da bu iki rüzgarın olmaması. Onun için Aydın incirinde bu iki rüzgar çok önemlidir. Aynı zamanda burada hasat döneminde yağmur da olmuyor. Yağmuru sevmeyen bir meyvedir. Ağustostan ekimin başına kadar en iyi kaliteyi bize sunuyor."

Ürünün yurt dışında çok ilgi gördüğünü vurgulayan Bircan, "Özellikle Avrupa ülkelerinin tamamına yakını kuru incir tüketiyor. Uzak Doğu ülkeleri, ABD, Arap Yarımadası ve Yeni Zelanda'ya kadar kuru incirimiz gidiyor." diye konuştu.

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