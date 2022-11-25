Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 45 liradan, en yüksek 64 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Kuru incir 45,00 64,00 Aydın kestanesi 30,00 49,00 Naturel ham zeytinyağı 72,00 72,00





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