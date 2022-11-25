Aydın'da 3 ton odun çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 3 ton odun çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Malgaçemir Mahallesi'nde devriye görevini yürüten jandarma, gece saatlerinde traktöre odun yüklendiğini fark etti.

Jandarmanın iletişime geçtiği bahçe sahibi, odunu yükleyen H.D'yi tanımadığını söylemesi üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Yaklaşık 3 ton odunu yükleyen H.D, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

H.D'nin traktörü bir arkadaşından ödünç aldığı öğrenildi.

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