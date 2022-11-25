Germencik ve Yenipazar'da KADES uygulaması anlatıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar ve Germencik ilçelerinde vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.

Yenipazar Kaymakam Vekili Şule Demirtaş, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Özarslan ile İlçe Emniyet Amiri Hacı Ali Katman'ın da katılımıyla esnafı gezdi.

Demirtaş ve beraberindekiler, vatandaşlara KADES uygulamasını anlattı.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde KADES uygulamasını tanıtıp broşür dağıttı.





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