Aydın'da dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kendilerini bankacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Güdüşlü Mahallesi'nden bir grup, kendilerini bankacı diyerek tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını öne sürerek İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulundu.

Şikayetçiler, şüphelilerin kimlik bilgilerini alarak, kendileri adına bankalara kredi başvurusunda bulunduğunu ve çıkan kredilerden komisyon aldıklarını öne sürdü.

Şikayet doğrultusunda çalışma başlatan jandarma, şüphelilere yardım ettiği ileri sürülen mahalle muhtarı T.A'nın da aralarında olduğu 5 şüphelinin adreslerine baskın düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.T ve A.İ. tutuklandı. Muhtarın da aralarında olduğu diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.