Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Aslıhan Kılıç, Nicoletti, Loda, Planinsec, Emine Arıcı (Özlem Güven, Merve Nur Öztürk, Özge Nur Çetiner, Semra Özer, Çağla Salih, İdil Naz Başcan)
Eczacıbaşı Dynavit: Saliha Şahin, Heyrman, Yasemin Güveli, Ognjenovic, Samanta, Yaprak Erkek (Aybüke Özel, Hande Baladın)
Setler: 20-25, 21-25, 23-25
Süre: 85 dakika (24, 30, 31)
AYDIN (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.