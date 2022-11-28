Aydın'da hafriyat çalışmasında kafatası ve kemik parçaları bulundu

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir inşaatın hafriyat çalışması sırasında kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Sümer Mahallesi'nde Yusuf Kokkömür'e ait bir inşaat alanında işçiler hafriyat çalışması sırasında kafatası ve kemik parçaları buldu.

İhbar üzerine alana, olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. 218 metrekare alanda yürütülen çalışmalarda başka kemik parçaları da bulundu.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından toplanan kafatası ve kemikler, detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Mahalle sakini 84 yaşındaki Mustafa Şengül, bölgenin geçmişte mezarlık olduğunu, çevredeki inşaat çalışmalarında da benzer parçaların bulunduğu söyledi.





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