Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.



Adreslerdeki aramalarda 684 gram esrar, 76 gram metamfetamin, 6 gram kokain, 2 uyuşturucu hap, 100 kök Hint keneviri, 148 gram kenevir tohumu, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 26 zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



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