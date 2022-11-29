Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.
Adreslerdeki aramalarda 684 gram esrar, 76 gram metamfetamin, 6 gram kokain, 2 uyuşturucu hap, 100 kök Hint keneviri, 148 gram kenevir tohumu, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 26 zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.