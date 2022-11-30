Aydın'da eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 66 Sokak'ta ikamet eden A.H. ile eşi Z.H. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.H, eşi Z.H'yi bıçak darbeleriyle ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan 6 çocuk annesi Z.H, ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekibi, A.H'yi gözaltına aldı.





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