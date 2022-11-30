Aydın'da jandarma, festivallerde KADES'i anlatıyor

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AYDIN (AA) - Aydın'da jandarma, kentteki festivallerde Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgilendirme yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Amirliği ekipleri, festivallerde stant açarak vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda son olarak Çine'de düzenlenen boğa güreşi festivalini izlemeye gelen kadınlara KADES'i anlattı.

Ayrıca kadın astsubaylar, çocuklara da "Jandarma Çocuk" dergisi hediye etti.





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