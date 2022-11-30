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Aydın'da jandarma, festivallerde KADES'i anlatıyor

AA

Aydın'da jandarma, festivallerde KADES'i anlatıyor

AYDIN (AA) - Aydın'da jandarma, kentteki festivallerde Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgilendirme yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Amirliği ekipleri, festivallerde stant açarak vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda son olarak Çine'de düzenlenen boğa güreşi festivalini izlemeye gelen kadınlara KADES'i anlattı.

Ayrıca kadın astsubaylar, çocuklara da "Jandarma Çocuk" dergisi hediye etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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