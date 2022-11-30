Prof. Dr. Fuat Sezgin, Aydın'daki lise öğrencilerine tanıtıldı

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AYDIN (AA) - Bilimler tarihi alanında dünyanın sayılı isimlerinden olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in yaşamı ve akademik çalışmaları, lise öğrencilerine anlatıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfındaki görevli ve akademisyenler, Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi, Aydın Lisesi ve Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Liselerin konferans salonunda yapılan etkinliklerde, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatı, İslam bilim tarihi çalışmaları ve faaliyete geçmesini sağladığı kurumlar hakkında öğrencilere bilgiler verildi.



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