Okuyamayan annesinin ismini yaşatmak için kütüphane açtı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde okuma isteğini yerine getiremeyen ve vefat eden Necmiye Ergör adına kütüphane açıldı.
Belediye, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) işbirliği ve akademisyen Bahadır Ergör'ün işbirliğiyle Camıkebir Mahallesi'ndeki Belediye Kültür Merkezinde kurulan kütüphane törenle hizmete alındı.
Törende konuşan Ergör, annesinin erken yaşta evlendirildiği için eğitiminin yarıda kaldığını, öğretmen olma hayaliyle yaşadığını, 2019 yılında vefat ettiğini belirterek, onun anısını yaşatmak için kütüphane kurduklarını söyledi.
ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ise derneğin 53 ilde 122 şubeyle hizmet verdiğini, bu kütüphaneyle Germencik'e de hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Belediye Başkanı Fuat Öndeş de hayırsever Ergör ve ÇYDD'ye teşekkür etti.