Aydın Ticaret Odasına Asya-Pasifik Konfederasyonundan "en iyi oda" ödülü

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Odasının (AYTO), 28 ülkeden oda ve borsaların temsil edildiği Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) tarafından "En iyi Oda" seçildiği belirtildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, CACCI 9. Yerel Oda Ödülleri Yarışması'nın ödül töreni Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlendi.

Törende, Aydın Ticaret Odası, "En iyi Oda" seçilirken ödülü Oda Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ve Meclis Başkanı Coşkun Cerit aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülken, ödülle gurur duyduklarını belirterek, "Bu değerlendirmenin arkasında sonsuz bir emek var. Yönetim kurulumuzun, meclisimizin, genel sekreterimizin ve AYTO personelimizin emeği, inancı ve çabası var." ifadelerini kullandı.

Üyelerinin ticari hayatlarının gelişmesi ve kente değer katmak için birçok girişim ve projeyi hayata geçirdiklerine dikkati çeken Ülken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun CACCI'da başkanlık görevine gelmesi sonrası farklı bir vizyonla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Ülken, şunları kaydetti:

"Burada almış olduğumuz ödül de üyelerimize sunduğumuz hizmet ve projelerimizin uluslararası çapta görünür ve fark edilir hale geldiğinin bir göstergesidir. Bölgesel ve küresel iş birliğinin geliştirilmesinde ve ekonomik büyümenin sağlanmasında önemli bir misyon sahibi olan Asya-Pasifik Sanayi ve Ticaret Odaları Konfederasyonuna da bizi bu ödüle layık gördükleri için teşekkürlerimizi sunuyorum."





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