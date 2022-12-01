Nazilli'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Sadece o canlının midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kafelerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İsabeyli Mahallesi'nde iki kafeden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin C.K olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, C.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İş yerlerinden çalınan tablet ve bilgisayar, sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.