Aydın'da botla denize açılmaya çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelçamlı sahilindeki devriye görevi sırasında lastik botla denize açılmaya çalışan bir grubu fark etti.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları tespit edilen Filistin uyruklu 7 kişiyi yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderdi.



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