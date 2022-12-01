Aydın'da 22 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 22 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik müşterek çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş 22 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.D. yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.





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