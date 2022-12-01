CHP Genel Başkan Yardımcıları Torun ve Tezcan, Aydın'da açılış törenine katıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, büyükşehir ve ilçe belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerin açılışı yapıldı.

Germencik Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplu açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Bülent Tezcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile partililer katıldı.

Seyit Torun, açılış töreninde, CHP'li belediyelerin sosyal yardımlarını 4,5 katına çıkardığını belirterek, "Ekonomik karşılığı 26 milyar lira. İnşallah hep birlikte Millet İttifakı ile halkın iktidarını kuracağız. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Seçimlere çok az bir süre kaldı. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Sıkılmadık el, girmedik ev bırakmayacağız. İnanıyorum ki hep birlikte güzel ülkemizi hep birlikte kuracağız." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise yerel yönetimlerin kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Belediyelerin Türkiye nüfusunun büyük bir bölümünü yönetme imkanına sahip olduğunu vurgulayan Tezcan, "Bu imkanı çok iyi değerlendirdikleri ve çok iyi hizmetler verdikleri için her kalbe dokunuyorlar onlarla gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş de açılışta birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Germencik Belediyesince hayata geçirilen projelerin açılışı gerçekleştirildi.









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