Aydın'da aranan 3 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde haklarında arama kararı bulunan ve polis tarafından yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda yaralama suçundan aranan M.T. (27) ile başkasına ait kredi kartını kullanmaktan aranan O.Ö. (24) ile hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A. (45) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar cezaevine gönderildi.





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