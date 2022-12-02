Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Kuru incir 45,00 78,00 Natürel ham zeytinyağı 72,00 72,00 Çam fıstığı 650,00 710,00 Kestane dökme 50,00 50,00 Sıra mısır 5,75 5,75





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