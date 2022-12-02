Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

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​​​​​​​​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 farklı suçtan aranması bulunan S.Ö'nün Gümüşköy Mahallesi'ndeki bir otelde konakladığını belirledi.

Yapılan sorgulamada S.Ö'nün hakkında kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

S.Ö. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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