Aydın'daki fuhuş operasyonunda 4 gözaltı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, aramalarda uyuşturucu da ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütü kurarak fuhuş yaptırdıkları suçlamasıyla aranan zanlıların yakalanması için Yeni Mahalle ve Mesudiye mahallelerindeki 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Ö.Y, S.E, N.Y. ve A.Y. gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada kubar esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, 3 av tüfeği ve 18 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

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