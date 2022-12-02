Aydın'da terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçlamasıyla aranan zanlı yakalandı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu suçlamasıyla aranan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan kesinleşmiş 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.Y'nin (27) ilçede bulunduğunu belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.