Söke'de hayırsever tarafından yapılan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı

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AYDIN (AA) - Yenikent Mahallesi'ndeki Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yakınlarında hayırsever Ayten Özbaş tarafından eşi Ahmet Özbaş ile kendi adını taşıyan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi.



Açılış töreninde konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy "Hayırseverlerimiz hem eğitim hem sağlık alanında önemli eserler bırakıyorlar. Hayırsever Ayten Özbaş'a böyle bir eser bıraktığı için teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Aksoy, hayırsever Ayten Özbaş'a katkılarından dolayı plaket verdi.

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