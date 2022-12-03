Köşk'te şarampole devrilen minibüsün şoförü yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde şarampole devrilen minibüsün şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Orhan'ın kullandığı 20 AFM 336 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Beyköy Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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