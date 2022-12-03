Aydın'da emniyet kemeri takmayan 39 sürücüye ceza

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AYDIN (AA) - Aydın’da emniyet kemeri ihlali yapan 39 araç sürücüsüne 39 bin 893 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere yönelik kent genelinde uygulama gerçekleştirdi. 19 jandarma trafik timi ile 40 personelin katıldığı uygulamalarda 2 bin 665 araç sürücüsü kontrol edildi.

Emniyet kemeri takmadığı belirlenen 39 araç sürücüsüne 39 bin 893 lira para cezası uygulandı, 8 araç trafikten men edildi.

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