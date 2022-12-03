Aydın'da 918 internet sitesine erişim engellendi

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AYDIN (AA) - Aydın'da, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 918 internet sitesi erişime kapatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında, "yasa dışı bahis" içerikli yayın yapan 460, "oltalama yoluyla dolandırıcılık" içerikli yayın yapan 7, "fuhuş ve müstehcenlik" içerikli yayın yapan 451 URL tespit edildiği belirtildi.

Suç teşkil eden 918 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca alınan idari tedbir kararı gereği erişime kapatıldı.

Öte yandan sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret, genel güvenliği tehlikeye sokma, uyuşturucu madde kullanımını özendirme içerikli paylaşım yaptıkları belirlenen 21 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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