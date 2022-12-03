ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, engelsiz dans gösterisinde bağlama çaldı

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AYDIN (AA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen engelsiz dans gösterisine bağlamasıyla eşlik etti.



Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kongre Merkezi’nde Koçarlı Meslek Yüksekokulu, Hacı Hüseyin Aslan Özel Eğitim Uygulama Okulu, Seda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ege Güldem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliğince "engelsiz dans gösterisi" etkinliği düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen üniversitenin rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, toplumda engellilere yönelik farkındalığın arttığını söyledi.



Üniversite olarak engellilerin sorunlarının çözümünü öncelikleri arasında gördüklerini aktaran Aldemir, programda öğrencilerin seslendirdiği Neşet Ertaş'a ait "Neredesin Sen" türküsüne bağlamasıyla eşlik etti.

Etkinliğin sonunda emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.

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