Aydın'da zeytin hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın İncirliova ilçesinde zeytin hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbeyli Mahallesi Yaylakuyu mevkisinde devriye esnasında bir zeytin bahçesinden hırsızlık yapıldığını tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, U.A. (31), H.A. (23) ve I.Ç'yi (21) suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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