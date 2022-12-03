Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 12 yıl 3 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. (47) yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri firari hükümlü A.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 3 ay 11 gün hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince Yeni Mahalle'de yakalandı.

A.Ş. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.





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