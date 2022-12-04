Aydın'da engelli ve eski hükümlülere hibe desteği

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AYDIN (AA) - Aydın'da Çalışma ve İş Kurumunca projesi kabul edilen 4 engelli ile 8 eski hükümlüye hibe desteği sağlandı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde düzenlenen törende, kurumun şube müdürü Rahmi Terzi'nin katılımıyla 12 kişiye toplam 820 bin liralık çek verildi.

Kentte 2016'dan bu yana hibe desteği verilerek 104'ü engelli, 66'sı eski hükümlü olmak üzere 170 işletmenin kurulduğu belirtildi. Bu işletmeler için 7 milyon 553 bin lira hibe desteği verildiği kaydedildi.

Bu arada yeni dönem projeleri için başvuruların 9 Aralık'a kadar alınacağı aktarıldı.

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