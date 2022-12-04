Aydın'da firari hükümlü yakalandı

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​​​​​​​​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi’nde, "başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma" suçundan aranması bulunan Y.G’nin bulunduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan Y.G’nin hakkında kesinleşmiş 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Bir bacağı olmadığı için koltuk değneğiyle yürüyebilen Y.G. işlemin ardından, jandarma tarafından cezaevine gönderildi.

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