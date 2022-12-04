Aydın’daki kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Çine ilçesindeki kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara satışının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerine düzenlenen operasyonda 53 kilogram kıyılmış tütün, 25 bin 680 sigara, kaçak sigaraların konulduğu 270 sigara paketi ele geçirildi.

Şüpheliler M.S. ile B.B.U. gözaltına alındı.

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