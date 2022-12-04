Aydın Lisesi mezunları, öğrencilere burs için etkinlik düzenledi

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AYDIN (AA) - Aydın Lisesi Mezunları Derneği (ALMED) okulun mezunu olan 14 üniversite öğrencisine burs vermek için etkinlik düzenledi.

Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşma yapan derneği başkanı Selma Böceklioğlu Dündar, etkinliğin gelirinden elde edilecek gelirle, Aydın Lisesinden mezun olup üniversite eğitimi gören 14 öğrenciye burs verileceğini söyledi.

Kentin en güçlü derneklerinden biri olduklarını aktaran Dündar, "Bu hem üyelerimizin hem de bağışçılarımızın sayesindedir. Desteklerinden dolayı eski mezunlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından derneğe katkı sağlayanlara plaket verildi.



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