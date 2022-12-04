Aydın'da deve güreşi festivali yapıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Deve Güreşi Festivali 150 devenin katılımıyla yapıldı.

Koçarlı Belediyesince Yeniköy Mahallesi'nde düzenlenen festivale, çevre ilçelerden 150 deve getirildi.

Güreşleri, çok sayıda vatandaş izledi. Umurlu'dan "Number One", Atça'dan "Nirvana Karagöz", "Onurbey" ve "Kılıçbey", Efeler'den "Gezer" ve Köşk'ten "İsabey" isimli develer yarışmada derece aldı.

Dereceye giren develerin sahiplerine kupalar protokol üyelerince takdim edildi.

Organizasyonu çok sayıda vatandaşın yanı sıra AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ile çevre ilçelerden belediye başkanları izledi.







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