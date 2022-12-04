Kadın muhtarlar, Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in mezarını ziyaret etti

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AYDIN (AA) - Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Serpil Erenoğlu ve farklı illerden gelen kadın muhtarlar, Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in mezarını ziyaret etti.

Erenoğlu ve beraberindekiler, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında düzenleyecekleri bir dizi program için Aydın'a geldi.

Farklı illerinden gelen kadın muhtarlar, Nazilli ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in mezarını ziyaret etti.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Serpil Erenoğlu, katılanlara teşekkür etti. Ziyaretin çok anlamlı olduğunu belirten Erenoğlu, şunları söyledi:

"Bu ziyaret çok önemli ve anlamlı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına verdiği değerin en bariz örneğidir Gül Esin muhtarımız. Onun yolundan bizler de gidiyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 1127 kadın muhtarız ama 50 bin muhtarın arasında 1127 az gibi görünse de bir orduya bedel kadın muhtarlarız."





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