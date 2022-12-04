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Aydın'da çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı

AA

Aydın'da çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de aralarında alacak verecek meselesi bulunan E.Y. ve H.T. tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu E.Y. yaralandı.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.Y, 112 Sağlık ekiplerince önce Nazilli Devlet Hastanesine ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli H.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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