Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da suç örgütü kurarak silahlı yağma, iş yeri kurşunlama ve tehdit suçlarını işledikleri öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası ilçesindeki adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen A.E'nin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 tabanca, 110 mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 960 avro ele geçirildi.

Kentte, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı yağma", "iş yeri kurşunlama" ve "tehdit" gibi suçlar işlediği öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemi devam ediyor.

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