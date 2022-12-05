Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda Y.D, M.S, K.Y, M.K ve M.Ç. gözaltına alındı.



Adreslerdeki aramalarda 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 736 gram esrar, 5 terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 20 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



İşlemin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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